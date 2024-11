O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta 6 De Paus

Atenção extra com imprevistos e problemas no trabalho e nos projetos. Não deixe que a dúvida e a insegurança piorem as coisas e encontre seu caminho com calma. Mantenha o foco.

Libra – Carta 5 de ouros

Com inteligência e atenção o sucesso virá. Momento de tomar decisões positivas, principalmente financeiras. Mantenha os olhos abertos para perdas ou imprevistos e se previna.

Virgem – Carta 7 de Espadas

O fluxo dos acontecimentos pode se tornar mais complexo ou lento. Não se isole e busque apoio ou conselhos em quem confia. Cuide bastante da saúde física, emocional e mental.

Escorpião - Carta 2 de Copas

Hora de ter cuidado para não se envolver em problemas, principalmente na vida amorosa. Relacionamentos podem ser retomados e problemas são superados, mas sempre com sabedoria e calma.