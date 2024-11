Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

O caminho se iluminará, portanto não deixe que o mal e o ressentimento invadam seu coração. Você é um ser gentil e será capaz de superar todos os desafios com uma atitude positiva.

Virgem

Seu ensino será sua força, sucesso e progresso para todos. Existe uma missão na vida e a sua é ajudar quem ama a progredir como você.

Libra

Errar é humano e o importante é ter humildade para reconhecer que o que fizemos foi errado e reparar. Apesar das circunstâncias, não mude sua energia positiva para continuar avançando.

Escorpião

Você tem que ver cada situação difícil da sua vida como uma oportunidade de aprender com o que é bom e também com o que é ruim. Seguir em frente deve ser seu objetivo, sejam quais forem as circunstâncias em que você se encontre.