O xamã mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Sagitário – Carta Espírito da Mariposa

A transformação pode acontecer com leveza e felicidade, nem sempre ela é traumática e é preciso entender isso. A mudança é uma das certezas que nos acompanham todos os dias e é hora de lidar com as metamorfoses inevitáveis da vida.

Capricórnio – Carta Espírito da Coruja

A sabedoria é aquilo que você carrega conscientemente e no inconsciente também. Tenha atenção com a intuição, sentidos e instintos que podem revelar informações importantes para o seu momento agora.

Aquário – Carta Espírito do Coala

Na vida é importante ter tempo para as responsabilidades, mas também para aproveitar as riquezas do mundo. Comece a irradiar e absorver a paz, alegria e amor que tem ao redor, pois seu presente ficará ainda mais prospero e especial.

Peixes – Carta Espírito do Antílope

É hora de se movimentar em sua vida e compreender suas verdadeiras intenções, assim como os sonhos que quer fazer realidade. Uma força intensa e poderosa o impulsiona agora para sentir e perseguir seus objetivos com energia.