Os 3 signos pelos quais nenhuma mulher deveria se apaixonar: são os mais infiéis

Estar apaixonado é um dos sentimentos mais lindos que um casal pode sentir, mas nem tudo são rosas e na Astrologia existem aqueles sinais pelos quais você não deve se apaixonar porque pode acabar se decepcionando.

Eles são propensos a enganos, brigas e casos amorosos e por isso, para não se machucar, é melhor ficar longe deles. Claro, existem exceções. Aqui contamos quais são as características para que você não tenha medo de errar:

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

São muito populares por terem um domínio das palavras desenvolvido, o que lhes confere grande poder de convicção independente do tema em discussão, mas estão sempre na defensiva e isso muitas vezes os torna propensos ao distanciamento. Além disso, agem com desprezo e comumente temem ser enganados, o que os leva a serem muito inseguros nas relações pessoais. Não levam o amor muito a sério e por isso preferem aventuras para não se comprometerem.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os sagitarianos não gostam de compromissos desde o início porque são amantes da aventura, sentindo-se livres e sem amarras. Eles tendem a dizer exatamente o que pensam e têm fortes crenças pelas quais são apaixonados. Se não impõem os seus critérios, não ficam satisfeitos e afastam-se completamente. Portanto, se alguém quer estar com um sagitariano, deve gostar de liberdade e independência, caso contrário você passará muito mal.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

As pessoas nascidas sob a influência deste signo são muito desconfiadas e isso não lhes permite consolidar um relacionamento saudável e duradouro. Capricórnio não gosta de brincar com os sentimentos dos outros, da mesma forma que não gosta que brinquem com os seus, por isso é muito sincero e não tem dificuldade em dizer o que sente. Eles não se entregam totalmente ao amor e tendem a reprimir seus sentimentos.