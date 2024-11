Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco em novembro de 2024

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta A Estrela

Existem guias em seu caminho e a partir de agora tudo será tomado por mudanças positivas e oportunidades de crescimento.

Touro - Carta O Eremita

Você resolverá todos os seus problemas, mas precisa estar em paz e até sozinho para compreender o que a intuição está dizendo.

Gêmeos – Carta Ás de Ouros

Você poderá recuperar o que perdeu e terá a certeza de que está no caminho certo.

Câncer - Carta A Torre

Você terá novas oportunidades de crescimento na carreira e não deve hesitar, pois é hora de ter mais renda.

Leão - Carta O Sol

Você terá muita sorte este mês em ganhar qualquer coisa e deve tomar iniciativas positivas.

Virgem - Carta O Louco

Será um mês cheio de amores novos e compatíveis com os quais você falará até de algo mais sério e até de formar família.

Libra - Carta O Imperador

Momento de autoridade e domínio sobre sua vida, então é hora de você deixar o passado e tomar as rédeas do seu destino.

Escorpião – Carta O Julgamento

Etapa de renascimento espiritual, é hora de você deixar o passado e abraçar um futuro cheio de possibilidades.

Sagitário – Carta A Roda da Fortuna

A sorte gira a seu favor, trazendo prosperidade, crescimento e novas aventuras para sua vida.

Capricórnio – Carta O Mago

Grande poder e manifestação pessoal para colocar em prática; pratique suas habilidades e alcance seus objetivos.

Aquário – Carta O Carro

Mudanças e oportunidades; grandes avanços e conquistas que o levam a um futuro próspero e a abrir portas no trabalho.

Peixes – Carta O Mundo

Chega um ciclo de conclusão e novos começos; deixe o que não lhe serve mais e abra-se para novas experiências.