O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Leão – Carta 7 de Paus

A vida financeira ou no trabalho pode se expandir com novas possibilidades. Esteja aberto a negociações e comece a agir; ficar só na conversa pode atrapalhar as coisas.

Virgem – Carta 12 de Copas

Momento em que uma pessoa entra em sua vida para ativar sonhos e a paixão. É preciso ter atenção para não deixar boas oportunidades passarem por medo ou se enganar por quem tem muita lábia, mas no fundo pode ser desonesto. Os signos de destaque são Câncer, Escorpião e Peixes.

Libra – Carta 7 de Copas

ANÚNCIO

Aproveite essa etapa feliz e de sonhos que pode dar vida a muitas fantasias que o deixam inspirado. No entanto, evite fugir da realidade e se deixar levar por aquilo que altera a consciência e pode trazer consequências depois.

Escorpião – Carta 4 de Copas

Tenha cuidado para não se envolver em complicações na vida amorosa, principalmente intrigas e traições. É hora de refletir bastante sobre os desejos e clarezas no relacionamento ou romance.