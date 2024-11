A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta A Morte

Momento que pede muita paciência e calma ao agir em todas as situações. Lembre-se de ter cautela e pensar mais em como é possível alcançar renovações em sua vida, mesmo diante de caos. A flexibilidade será imprescindível.

Virgem – Carta A Estrela

É hora de lidar com oportunidades e apoios que farão toda a diferença na sua vida; aproveite essas chances e não tenha medo de se conectar com as pessoas. Alguém se transformará em um aliado verdadeiro e que trará muitos acontecimentos positivos.

Libra – Carta O Imperador

Uma pessoa pode chegar em sua vida com grande poder de liderança. Mantenha a mente aberta e a coragem para tomar boas decisões e não ter medo de assumir posições mais altas em sua vida.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

É momento de colher os frutos que planou; reconhecimentos na vida profissional e ascensão na vida social. Mantenha o respeito pelos outros, mas também saiba ocupar seu lugar no mundo com orgulho.