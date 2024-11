A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta A Imperatriz

Momento de ter um amente aberta para poder acessar melhores caminhos na sua vida e tomar decisões importantes. É preciso ter uma maior visão e não pensar pequeno, pois chegou a hora de expandir e não permanecer mais estagnado.

Touro – Carta O Pendurado

É importante saber deixar algo ir embora da sua vida e não continuar persistindo naquilo que o machuca e traz consequências que sempre acabam o prejudicando. Permanecer parado em histórias e caminhos que não o permitem crescer é o seu maior erro.

Gêmeos – Carta O Mundo

O amor e a sensação de viver esse sentimento ganham maior espaço e potência. É importante abrir a mente e o coração com coragem, pois será exigido movimento, iniciativa, maturidade e independência.

Câncer – Carta O Pendurado

Cuidado com a sua comunicação, pois ela pode nutrir positivamente ou até mesmo acabar com relações. Você colherá os frutos da própria essência comunicativa e pode identificar problemas ou soluções; tudo dependerá dos caminhos e intenções que teve ao falar.