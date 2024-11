O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Silêncio

Hora de olhar para dentro e ouvir mais. É preciso deixar de ver apenas seu reflexo no mundo e começar a acessar seus sentimentos, intuições e essência. As respostas importantes só podem chegar quando você estiver desperto o suficiente para entender. O sexto sentido se manifestará em seu caminho principalmente sobre assuntos sentimentais e emocionais, portanto prepare seu coração.

Touro – Carta da Moralidade

Cuidado com as armadilhas da mente que podem o manter fechado para novas e importantes possibilidades ou atados a caminhos antigos que já não o ajudam a prosperar. É hora de parar de louvar e chorar as próprias mágoas, pois isso tem aprisionado seu coração e felicidade. As piores grades são as que nós mesmos construímos.

Gêmeos – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.

Câncer – Carta Ir com a correnteza

Por muito tempo você pode ter se vestido de algo que não é se reunido com aqueles que verdadeiramente nada a tem a ver com você. Não se deixe mais levar com a correnteza e comece a guiar seu caminho com mais consciência. A única pessoa que pode decidir com coerência e de forma respeitosa para o próprio bem-estar, é você mesma.