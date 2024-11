As mensagens deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (3) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

A reflexão do tarot é: De que adianta uma vida segura, se não for uma vida plena? Viver é se mover no tempo e no espaço, criando ambientes propícios para aventuras físicas, intelectuais e espirituais. Então, fique atento a isso.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você está se sentindo um pouco perdido, não é? A questão é que, mesmo tomado por sentimentos de insatisfação, você continua preso à rotina. Talvez porque se acomodou, ou por medo de ter que voltar e reconstruir tudo novamente. Que tal refletir um pouco sobre isso?

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que é importante aplicar os conhecimentos que aprendemos constantemente em nossa vida, para realmente tirar proveito dos nossos avanços

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Valorize os sentimentos e aproveite os momentos juntos, pois algo especial está no ar. Não se iniba em demonstrar carinho; aprenda a dar e a receber.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca: Aproveite seus momentos de prazer do seu jeito e com quem merece; em outras palavras, não perca tempo com coisas e pessoas fúteis.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A boa notícia sempre é que os desafios da vida também nos fazem romper com limitações e inseguranças, tornando-nos verdadeiras Fênix ao superá-los.

Com informações do site Selfie PT