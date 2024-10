2025 vem aí! Vista-se com a cor certa para começar o ano com a energia ideal

Você piscou e 2024 já está acabando, não é mesmo? Por isso, chegou a hora de pensar na cor certa para a virada do ano e começar 2025 com a energia alinhada aos seus desejos.

De acordo com a consultora de imagem e especialista em cores Luciana Ulrich, idealizadora da Studio Immagine, a Psicologia das Cores pode ser uma grande aliada na hora de atrair aquilo que você mais almeja.

Afinal, as cores são mais do que aparência: elas são energia, emoção e uma poderosa forma de comunicação. Por isso, que tal conhecer os tons certos para começar um novo ano com o pé direito? Veja:

- Tons quentes para ação e dinamismo

Se 2025 é o ano que você deseja viver com mais intensidade, energia e movimento, os tons quentes – ricos em pigmentos amarelos – são os ideais. “Cores como vermelho, laranja e amarelo são perfeitas para transmitir otimismo e dinamismo”, diz Luciana.

O vermelho, além de simbolizar paixão e sensualidade, representa autoconfiança e poder, ideal para quem busca um novo amor ou fortalecimento pessoal. O laranja reflete uma personalidade sociável e vibrante, perfeito para iniciar novos projetos e fortalecer conexões. Já o amarelo, é a cor do otimismo e da prosperidade financeira, trazendo com ele alegria e uma comunicação autêntica.

- Tons frios para tranquilidade e sofisticação

Se a sua visão para 2025 é de equilíbrio, tranquilidade e sofisticação, opte pelos tons frios. Com uma composição mais azulada, cores como azul, verde e roxo transmitem serenidade e sofisticação.

“O azul é perfeito para quem deseja um ano estável, baseado em honestidade e compreensão”, comenta Luciana. Já o verde é ideal para pessoas que buscam renovação e frescor, representando saúde e um novo começo.

O roxo, que mistura o calor do vermelho com a calmaria do azul, é uma cor introspectiva e reflexiva, perfeita para quem quer se reconectar com seu lado espiritual e promover uma transformação pessoal.

E aí, o que você deseja para 2025?

Ao entender o poder da Psicologia das Cores, você pode fazer escolhas que vão além da moda. Se possível, realize uma Análise de Coloração Pessoal para descobrir quais tonalidades valorizam ainda mais a sua beleza e ajudam a começar um novo ano com a energia desejada.