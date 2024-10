Veja como e quando você deve lavar seus jeans para que durem ANOS

O jeans, aquela peça versátil e durável que todos amamos, pode perder a durabilidade se não for bem cuidado. É fundamental saber quando e como lavá-los para garantir que durem anos mantendo a qualidade e o aspecto original.

Na verdade, alguns especialistas sugerem que os jeans não precisam ser lavados com frequência, principalmente se não apresentarem manchas evidentes, o que leva algumas pessoas a nem mesmo enxaguá-los por anos!

Veja como lavar jeans corretamente para não danificá-los

Alguns especialistas, como Chip Bergh, ex-CEO da Levi Strauss ao Herper’s Bazaar, revelam que em caso de manchas localizadas, podem ser limpas coçando ou esfregando suavemente, evitando assim uma lavagem completa e excessiva.

Quando é necessária uma lavagem mais profunda, como após um dia difícil ou exposição ao suor, existem vários métodos para preservar a qualidade do jeans.

O próprio Bergh afirma que opta por lavar a calça jeans no chuveiro, aproveitando a hora do banho para limpar a peça enquanto ela ensaboa. Essa técnica, embora peculiar, consegue manter a integridade do tecido e prolongar a vida útil do jeans.

Para uma lavagem mais delicada e eficaz, recomenda-se deixar o jeans de molho em água fria com sabão neutro por aproximadamente 20 a 30 minutos. É importante evitar torcer vigorosamente a peça, pois isso pode danificar o tecido e causar perda de cor. Segundo a conceituada marca Levi’s, é aconselhável lavar cuidadosamente os jeans à mão, utilizando água fria e evitando torcê-los para preservar a sua forma original.

Na hora de secar o jeans, é recomendado pendurá-lo ao ar livre em vez de usar a secadora, pois o calor excessivo pode afetar a fibra do tecido.

Caso seja necessário passar o jeans, é aconselhável fazê-lo do avesso e em temperatura baixa para evitar danos ao material. Essas dicas simples de cuidados podem ajudar muito a manter seus jeans em ótimas condições e garantir que eles servirão você por muitos anos com seu estilo e conforto exclusivos.