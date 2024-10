As mensagens deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (27) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot de hoje destaca para o signo de Libra diante dos desafios: As memórias ficam, as histórias ficam, as lições ficam e fazem parte da nossa identidade.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Foque agora no que você tem, no que alcançou, e não no que não tem, no que perdeu ou no que poderia ter sido. O tarot destaca: Esses tipos de pensamentos são armadilhas da mente que a/o paralisam.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma vida extraordinária é aquela em que fazemos tudo por nós mesmos para, depois, contribuirmos para o coletivo. Isso acontece no dia a dia, no sorriso no momento certo, no abraço, no silêncio de um olhar carregado de ternura.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Viver enredado/a pela dor não é viver. Há opções, há alternativas, mas, por mais triste que seja, há pessoas que persistem no sofrimento e na tristeza durante anos e anos. O sofrimento torna-se um companheiro de viagem e até uma desculpa, um escudo de proteção.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Se apenas mantivermos os objetivos na mente e ficarmos à espera de que a vida faça o resto, bem podemos nos sentar. Isso não acontece. É melhor ter pensamentos positivos do que negativos, com certeza, mas não é suficiente. Mãos à Obra.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje pede que você recupere sua alegria de viver, sua gargalhada, sua jovialidade e sua liberdade. Já passou e você já cresceu. Já aprendeu aquela lição.

Com informações do site Selfie PT