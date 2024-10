Mitos e verdades sobre adoçantes: o que você precisa saber na hora de escolher qual usar

Os adoçantes têm sido alvo de muitos mitos, especialmente sobre seus possíveis efeitos à saúde. No entanto, estudos comprovam que os edulcorantes de baixa caloria são seguros quando utilizados de acordo com as orientações de saúde. Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), aprovam o uso dessas substâncias, destacando que elas podem ser consumidas com segurança dentro dos limites diários recomendados.

Cristiane Yamane, nutricionista e especialista da Lowçucar, reforça que eles são uns dos ingredientes alimentares mais estudados e revisados no mundo e passaram por rigorosas avaliações de segurança pelos órgãos competentes: “Os adoçantes são seguros e podem fazer parte de uma alimentação saudável, especialmente para pessoas que precisam controlar a ingestão de açúcar, como os diabéticos. É essencial escolher produtos de marcas confiáveis, como os da Lowçucar, que seguem rigorosos padrões de qualidade.”

Entre os mitos, está a alegação de que os adoçantes causariam câncer. Esse rumor foi amplamente desmentido por pesquisas científicas. Estudos conduzidos ao longo de décadas não encontraram evidências de que o consumo moderado de adoçantes de baixa caloria, como sucralose, sacarina e acessulfame, esteja associado ao desenvolvimento de câncer em humanos. Outro mito recorrente é a ideia de que os adoçantes prejudicam o microbioma intestinal. No entanto, estudos mais recentes indicam que a maioria dos edulcorantes de baixa caloria não afeta negativamente o microbioma em humanos. A sucralose, por exemplo, tem sido exaustivamente estudada e demonstrou não provocar alterações significativas na flora intestinal.

Os adoçantes da Lowçucar são posicionados como opções seguras e de alta qualidade no mercado. A marca oferece alternativas como o Adoçante 100% Stevia, feito a partir da planta Stevia rebaudiana, um edulcorante natural amplamente reconhecido por sua segurança e por ser uma escolha popular entre aqueles que buscam um substituto ao açúcar. Outra opção destacada é o Adoçante Sucralose, ideal para quem deseja um sabor mais próximo ao do açúcar, sem os efeitos calóricos.

Em apoio à campanha do Outubro Rosa, a Lowçucar, marca referência em produtos zero açúcar, lançou a ação “Um Gesto Doce Comigo”, para unir a promoção de hábitos alimentares saudáveis à conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Durante a campanha, parte do lucro do Adoçante Líquido Lowçucar Plusvia será convertido em produtos e doado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitiba e de Maringá, ampliando o impacto social da marca.

Cristiane Yamane conclui: “Os adoçantes são uma opção valiosa para quem busca controlar o peso ou precisa de restrições alimentares, como diabéticos. Com os produtos da Lowçucar, garantimos que o consumidor tenha à disposição opções seguras e, principalmente, com sabor.” Assim, o uso responsável de adoçantes pode ser um importante aliado na busca por uma alimentação mais equilibrada e saudável.