Entenda por que sua alimentação pode influenciar na sua capacidade mental, segundo especialista

A alimentação é uma das partes mais importantes da saúde humana, não é mesmo? No entanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que o que ingerimos também é fundamental para nossa capacidade mental.

ANÚNCIO

Uma má alimentação não só compromete a função corporal, mas também pode ser o principal sabotador da nossa saúde mental.

“Dietas ricas em alimentos industrializados, frituras e outros maus compostos estão associadas a um aumento do risco de desenvolver depressão, ansiedade e declínio cognitivo”, explica a médica nutróloga Ellen Durães, que trata pacientes de maneira global e integrativa.

“A inflamação crônica gerada por esse tipo de alimentação afeta diretamente a função cerebral, causando uma neuroinflamaçao que prejudica a comunicação entre os neurônios e dificulta a capacidade de raciocínio e memória”, continua a especialista.

“A nutrição afeta o bem-estar mental e nos lembra de como o corpo e a mente são interdependentes. Assim como uma alimentação inadequada pode causar doenças físicas, a falta de nutrientes essenciais pode prejudicar o equilíbrio emocional e psicológico.”

Em contrapartida, os alimentos ricos em nutrientes essenciais podem funcionar como verdadeiros ‘combustíveis cerebrais’.

“Vitaminas e nutrientes estão relacionados com a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, que são fundamentais para o controle do humor e redução do risco de depressão e ansiedade. Além disso, quando existe uma harmonia e equilíbrio nas funções cerebrais, há maiores possibilidades de melhorar a performance mental” declara a médica.

ANÚNCIO

Segundo a profissional, essa performance pode ser traduzida em maiores habilidades cognitivas, como a capacidade de lidar melhor com estresse e desafios.

Médica Nutróloga Ellen Durães (Crédito: Rosana Alves)

Saúde mental

Para Ellen Durães, vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12 e o folato (vitamina B9) são fundamentais para uma boa saúde mental. Além disso, outros nutrientes, como o ômega 3, o magnésio e antioxidantes também implicam no bom funcionamento cerebral.

“Neste contexto, em que quadros de ansiedade, depressão, suicídio só aumentam, torna-se urgente abordar estratégias cruciais para manejo. E a nutrição, algo tão básico e essencial muitas vezes tem sido negligenciada. Por nutrição, deve ser entendido não somente o que comemos na forma de alimentos, mas também aquilo que suplementamos. O melhor nutriente para o cérebro de cada um é aquilo que está faltando nesta pessoa” diz Durães.

“Por isso, muitas vezes será necessário alguma forma de suplementação do nutriente que se encontra em deficiência. As deficiências são muito mais comuns do que se imagina e estão relacionadas não somente com hábitos alimentares ruins.”

“Existem outras causas como a carência de muitos nutrientes nos alimentos ingeridos, que hoje tem apresentado uma concentração cada vez menor de nutrientes importantes. Além disso, há pessoas que apresentam polimorfismos genéticos e não conseguem converter algumas vitaminas em formas ativas que realmente funcionam no nosso corpo. Portanto, diagnosticar as deficiências e fazer as reposições necessárias é fundamental para que haja sucesso no objetivo buscado”, completa a médica.