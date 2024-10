A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Sacerdotisa

É hora de ter uma maior paciência e cautela para lidar com aquilo que não sai como o esperado. Não se deixe abalar por atrasos e chateações que não merecem tanta importância assim. Saiba não acumular cargas mentais e entre outras coisas que não pode carregar.

Touro – Carta O Louco

Cuidado com a impulsividade que o faz tomar decisões perigosas, principalmente envolvendo dinheiro. A partir do momento que você desorganizar na administração dos próprios ganhos e recursos, as coisas podem estagnar de uma maneira nada desejada.

Gêmeos – Carta O Carro

Acalme sua mente e coração para criar mais positividade em sua vida. Bons resultados também podem chegar na vida sentimental, sendo em calmaria e alegria ente os casais ou com um novo encontro romântico. O momento exige movimento interno e externo.

Câncer – Carta A Roda da Fortuna

Aproveite a energia mais espontânea que desperta a seu favor. Com ela, você pode aumentar o entusiasmo e rapidez, aproveitando oportunidades e criando estratégias muito mais inteligentes no presente.