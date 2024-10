O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta 7 de Ouros

Momento em que a vida passa por ganhos, sejam materiais ou de experiencias. O despertar da intuição e espiritualidade trará respostas importante. Algo tende a ir bem, mas é preciso manter a mente aberta para enxergar pontos positivos e negativos com clareza.

Virgem – Carta 12 de Paus

Sua vida passará por uma fase favorável e boas pessoas podem entrar nela para favorecê-lo de alguma forma; apenas fique de olho em quem pode invejar isso e tentar atrapalhar. Destaque para pessoas maiores de 35 anos e os signos de Áries, Leão e Sagitário.

Libra – Carta 12 de Copas

O amor, o prazer e os sonhos podem entrar em destaque na sua vida, mas é importante manter o senso de realidade para poder lutar pelos objetivos ou diante de algum obstáculo. Uma nova pessoa demonstra amor. Relacionamento que fica mais sério. Destaque para os signos de Câncer, Escorpião ou Peixes.

Escorpião – Carta 10 de Paus

Presença forte do trabalho em sua vida ou de alguém muito trabalhador, assim como notícias chegando e pessoas também. Esteja consciente e prevenido de alguns problemas, com a observação você consegue compreender as mensagens que precisa agora. Os signos em destaque são Áries, Leão e Sagitário.