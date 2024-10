Uma foto inicialmente inofensiva de um grupo de amigos chamou atenção por detalhe inesperado.

Como detalhado pelo site Metrópoles, na legenda da foto, compartilhada no Reddit, um usuário escreveu: “Um companheiro meu me enviou essa foto do seu grupo de amigos no Chile”.

No registro, aparecem dois homens, quatro mulheres e algumas pessoas ao fundo.

No entanto, com um olhar mais atento, é possível ver uma figura entre as duas mulheres à esquerda na selfie, o que acabou chamando a atenção.

Amigos tiram selfie durante trilha e detalhe ‘macabro’ que não deveria aparecer chama atenção

Viralizando rapidamente, o caso acabou gerando debate nas redes sociais.

Uma internauta comentou: “Eu acredito pq já aconteceu comigo. Bem bizarro! Eu postei a foto e não percebi, depois, algumas pessoas vieram me falar o que viram, então, percebi realmente e exclui do celular e do Facebook, na época”.

No entanto, uma pessoa ponderou: “Só apareceu depois que mexeram na iluminação da foto”.

Uma terceira ainda questionou: “Tanto espaço, por que o fantasma se enfia bem no meio dos outros?” Confira o registro:

Crédito (Reddit/whenyouseeit/Reprodução)

Com informações do site Metrópoles