O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário - Carta do Controle

O controle em excesso apenas endurece as ideias, as visões e o ser humano. É hora de espiar o mundo longe de tantas estruturas e sem a pressão de permanecer sempre no mesmo lugar. Seja o forasteiro que arrisca ir além das fronteiras e se abrir para novas aprendizagens; busque o crescimento.

Capricórnio – Carta do Renascimento

Momento de se desapegar das recordações do passado que só inquietam sua mente e não o deixam encontrar o equilíbrio. Os momentos podem ser desafiadores, mas sempre existirá uma luz dentro de você capaz de trazer a tranquilidade, a esperança e a astucia para sair de problemas. Ouça-se e renasça para o novo.

Aquário – Carta do Estresse

ANÚNCIO

Saia da corda bamba que é o estresse para alcançar a abundância. Existem pontos importantes que precisam ser curados em sua vida, principalmente internamente e isso só será possível fazendo um importante trabalho de olhar para dentro de si. O mundo pode tentar atrapalhar sua conexão com a própria essência, não se calar, assim como o passado e algumas cicatrizes; aprenda a fazer as pazes para dar início a uma nova etapa em sua vida.

Peixes – Carta da Totalidade

Seu guia e propósitos estão aparecendo e podendo colocá-lo em novas direções ou recomeços. Lembre-se agora de confiar e ser corajoso, mas também buscar o apoio de aliados verdadeiros que podem ser de grande ajuda nessa fase. Supere o hábito de carregar os fardos e fazer tudo sempre sozinho.