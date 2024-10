Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 25 de outubro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Energia e entusiasmo. Apenas cuida da sua saúde, não subestima as dores nas costas e tenta relaxar mais.

Chance de renda extra ou de receber uma proposta de emprego que potencializa seu crescimento profissional. Apenas tome cuidado com os gastos impulsivos, seja mais responsável e evite se endividar.

Prepare-se para surpresas e oportunidades. Os astros se alinham a seu favor, principalmente econômica e socialmente.

Aproveite a vida. É muito provável que você conheça alguém especial que possa se tornar seu parceiro. Pensamentos em um amor do passado; resolva quaisquer pendências.

Capricórnio

ANÚNCIO

Mudanças no lar e em suas aprendizagens; energias renovadas. É hora de você tomar uma decisão importante em sua vida amorosa.

Hora de refletir e agir para encontrar o equilíbrio. Cuidado com complicações no trabalho, a inveja e as energias negativas podem estar ao seu redor.

Mantenha a calma e não se deixe levar pelas provocações, sua paciência será sua melhor arma. Você terá que lidar com alguma burocracia. Você receberá um convite e deve aproveitar.

A energia positiva o ajudará a atrair o amor. Continue com sua rotina de exercícios, seu corpo e sua mente agradecerão.

Aquário

Desafios e oportunidades; os astros convidam à reflexão e à ação. Uma energia complicada no trabalho, as reuniões e as pressões podem testar a sua paciência.

Lembre-se que o seu signo é conhecido pela impulsividade, por isso procure manter a calma e não se deixar levar por provocações.

Seu signo possui grande capacidade para negócios e vendas, considere essas possibilidades. Os estudos são essenciais para o seu crescimento pessoal e profissional, passe um tempo aprendendo novos idiomas ou aprimorando seus conhecimentos na sua área.

Peixes

Cuide mais da saúde, principalmente da garganta. Existe o despertar das emoções e reflexões, as estrelas convidam você a se conectar consigo mesmo e com seus entes queridos.

Um amigo o procura para conversar; seja um bom ouvinte e ofereça seu apoio incondicional. Paz e harmonia serão seus principais objetivos.

Você receberá um convite para viajar ou se mudar e isso o ajudará a expandir sua mente e conhecer novas pessoas. Dê uma chance ao amor.