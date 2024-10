Celebração de Ano Novo com show ao vivo agita resort em Olímpia

Para quem já está planejando o Réveillon e não abre mão de viajar, a dica é Olímpia, interior de São Paulo, para ir de carro ou aproveitar a malha aérea via São José do Rio Preto. A Enjoy Hotéis & Resorts promete entregar muito lazer e diversão, além de entretenimento para toda a família em uma virada de ano superanimada, com destaque para show comandado por Tatau, ex-vocalista do grupo Araketu. Os resorts oferecem uma experiência inesquecível com todo conforto e custo-benefício.

Com uma programação exclusiva, o destaque ficará por conta do Show da Virada, comandado por Tatau, cantor, compositor, percussionista e instrumentista que liderou a banda de axé Araketu até 2008, quando iniciou carreira solo. A festa contará com open bar e open food, além de uma deliciosa ceia com bebidas e sobremesas inclusas. Para as crianças, o Espaço Kids garante diversão e entretenimento, permitindo que os pequenos também entrem no clima festivo enquanto os pais aproveitam a noite.

E a diversão não para por aí! Durante toda a estadia, as famílias poderão desfrutar da FunFest Enjoy, uma programação completa de lazer que inclui o Enjoy Family Play, com atividades diurnas e noturnas para todas as idades; o Kids Happy Club, exclusivo para crianças de 4 a 10 anos; e o Teen Zone Hub, pensado especialmente para adolescentes de 11 a 17 anos.

Para garantir ainda mais momentos memoráveis, a Enjoy oferece o Passaporte Diversão Total, que inclui gratuidade na hospedagem para até duas crianças de até 12 anos e cortesia de um dia para conhecer atrações imperdíveis da região, como o Thermas dos Laranjais – que fica coladinho aos resorts –, o Dreamland Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros.

Os empreendimentos Enjoy Solar das Águas Park Resort e Enjoy Olímpia Park Resort são reconhecidos pelo conforto e espaço de suas acomodações, com apartamentos de 3 ou 4 ambientes, que acomodam famílias de até 7 pessoas. Equipadas com tudo o que é necessário para uma estadia relaxante, as suítes são perfeitas para quem quer se sentir em casa, mesmo nas férias.

Aproveite para garantir desde já um Réveillon inesquecível para toda a família. Confira o menu completo, mais informações e faça sua reserva em:

https://ofertas.enjoyhoteis.com.br/reveillon-resorts-enjoy.