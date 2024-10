Os signos que se aprofundam no amor na semana que vem

A quarta semana de outubro de 2024 está chegando e alguns signos podem se aprofundar no amor e outros sentimentos. Confira quais são:

ANÚNCIO

Touro

A partir de agora, a missão será se aprofundar em seus relacionamentos e no amor. Além de viver as relações com maior paixão, é possível aprender muito com as outras pessoas e compreender a verdadeira lealdade. Não tema o comprometimento.

Gêmeos

O amor-próprio será despertado e existe um desenvolvimento quanto a isso. Ao cuidar mais da mente, corpo e coração, será possível compartilhar sua melhor versão com as outras pessoas e atrair conexões alinhadas com quem você se tornou agora.

Câncer

O coração passa a ansiar ainda mais por conexão e paixão. Use essa energia para tirar projetos do papel e começar a agir. No romance, é um bom momento para fazer conexões e se sentir inspirado, mas é preciso levar as coisas sempre com tranquilidade.