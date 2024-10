Assim é possível criar e compartilhar figurinhas de forma simples no WhatsApp geradas com Meta AI

Com o novo recurso de pesquisa do WhatsApp, você pode procurar informações nas suas conversas ou ainda fazer perguntas à Meta AI.

Como detalhado pelo blog do app, as mensagens da Meta AI são geradas pela inteligência artificial em resposta a mensagens e comandos enviados por você, usando uma tecnologia da empresa.

Com a Meta AI, você pode:

Saber mais sobre os assuntos do seu interesse

Descobrir coisas novas

Receber sugestões úteis

“Quando você digita uma palavra na barra de pesquisa, o WhatsApp exibe os resultados encontrados nas suas conversas e mostra perguntas que você pode fazer à Meta AI. O conteúdo das suas conversas pessoais permanece no seu dispositivo. As palavras que você digita na pesquisa não ficam relacionadas à sua conta, exceto ao enviar comandos à Meta AI. Por padrão, os assuntos sugeridos pela Meta AI são gerados de maneira automática, sem usar seus dados pessoais”, detalhou.

Criar e compartilhar figurinhas de forma simples no WhatsApp geradas com AI

Além disso, as figurinhas criadas com IA são geradas por inteligência artificial usando uma tecnologia da Meta, com base na descrição fornecida por você.

Depois de enviada, a figurinha gerada com IA aparecerá automaticamente na sua bandeja de figurinhas. Assim, você poderá compartilhar a figurinha com seus contatos quando desejar. Como criar uma figurinha com IA:

Abra uma conversa.

Toque no ícone emoji > stickers

Toque em Criar > Gerar com IA . Se solicitado, toque em Continuar .

> . Se solicitado, toque em . Insira uma descrição da figurinha que você deseja criar.

Até quatro figurinhas serão geradas.

Se desejar, você pode editar sua descrição e tentar novamente.

Depois de criar uma figurinha com IA, você também pode editar, enviar ou ver essa figurinha.

Enviar figurinha : toque na figurinha desejada para enviá-la.

: toque na figurinha desejada para enviá-la. Encontrar suas figurinhas: toque no ícone stickers recents na bandeja de figurinhas para encontrar as figurinhas criadas recentemente.

toque no ícone stickers recents na bandeja de figurinhas para encontrar as figurinhas criadas recentemente. Editar figurinha: toque e segure a figurinha que você deseja editar e, em seguida, toque em Editar figurinha.

Ainda de acordo com as informações, no momento, só é possível gerar figurinhas com descrições em inglês, indonésio, português e espanhol. Saiba mais neste link.

Com informações do blog do WhatsApp