Os signos que podem ter conflitos com outras pessoas esta semana

A terceira semana de outubro de 2024 chega com energias intensas e que podem trazer conflitos com outras pessoas para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Sagitário

A semana pode começar com uma energia mais conturbada e o conselho é não levar nada para o lado pessoal. Nem tudo o que você deseja que seja estabilizado e aprofundado agora. Invista naquilo que faz bem para a sua saúde física e mental e veja como tudo melhora do decorrer da semana.

Capricórnio

É o momento de ter coragem e assumir seu papel em certos desafios. Não tema sair da zona de conforto em seus projetos, mas também na hora de se divertir e de tentar novos caminhos, por mais que as outras pessoas julguem suas atitudes. Recorde aquilo que faz bem e você deixou de fazer, respostas importantes podem chegar.

Aquário

Tente manter o equilíbrio em sua vida essa semana. Trabalho e vida pessoal são importantes, mas cada um tem seu espaço. Cobranças extras podem chegar de outras pessoas e é momento de ser firme ao definir seus limites para manter sua saúde mental e a paz.