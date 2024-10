3 cores de cabelo para usar a tendência ‘morena rica’ e ficar linda, conheça o ‘rich brunette’

Muitas celebridades e influenciadores estão optando por abandonar a descoloração extrema e retornar a tons mais sutis, próximos às suas raízes marrons naturais. Felizmente, surgiu uma nova tendência entre as cores de cabelo: a ‘morena rica’, ou ‘rich brunette’, que busca dar aos cabelos um tom castanho dimensional com um visual luxuoso. Trata-se de obter um tom marrom natural de baixa manutenção, mas de aparência cara.

Cores de cabelo para usar a tendência ‘morena rica’

Esteja você fazendo a transição do loiro para o seu tom natural ou queira realçar sua morena natural com destaque, a morena rica envolve a criação de cores brilhantes e de alta intensidade sem danificar excessivamente o cabelo ou esvaziar os bolsos.

Além do mais, trata-se de combinar realces e realces sutis em vários tons, como louro quente, cobre ou louro acinzentado, para obter um look natural, mas dimensional, que combina harmoniosamente com suas raízes.

Tom frio

Este tom marrom acinzentado caro, legal e dimensional está em alta em 2024. Peça ao seu cabeleireiro delicados reflexos loiros acinzentados que realcem elegantemente suas raízes naturais e não causem um impacto tão forte em seu tom natural de pele.

Castanho escuro com dimensão sutil

Se preferir manter o cabelo em tons mais escuros, escolha um castanho escuro com mechas e mechas misturadas para um look elegante e profundo.

Morena com balayage de champanhe

Não quer se tornar totalmente uma loira? Opte por uma balayage morena com toques de louro champanhe no comprimento médio e nas pontas para um look ‘rich brunette’, moderno e atraente.

Ao abraçar esses tons ricos e dimensionais de marrom, você pode seguir a tendência morena rica com estilo e elegância ao longo de 2024, destacando o melhor do seu cabelo de uma forma sutil, mas impactante.