Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Alegre-se com o que você tem, alegre-se com as coisas como elas são. Quando você percebe que não lhe falta nada, o mundo inteiro pertence a você e a coragem sempre será maior.

Capricórnio

Você precisa de paz de espírito e para isso deve ter firmeza e determinação para tomar decisões que o ajudem a curar seu coração e entender qual é o melhor caminho. Sua espiritualidade o protege.

Aquário

O amor e a bondade tocarão seu coração quando aquela bênção que você espera há tanto tempo chegar até você. Você aprenderá que na vida todo é o aprendizado, por isso avance em seu caminho com otimismo.

Peixes

Não permita que os golpes que recebeu na vida o desesperem e gerem angústia para sempre. Existem saídas, basta ter calma para encontrá-las.