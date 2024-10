Frutas recomendadas por nutricionistas para a alimentação diária

As frutas devem ser uma parte importante da nossa dieta diária. Eles, além de deliciosos, são muito nutritivos e proporcionam grandes benefícios ao nosso organismo.

Na verdade, segundo o que foi publicado no portal El Universo, “para alcançar o equilíbrio de uma vida saudável é necessário aumentar a quantidade e variedade dos alimentos que ingerimos, nos quais a fruta fresca deve ser básica na alimentação diária. , pois seu aporte de nutrientes, vitaminas e minerais é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo.”

Quais são as frutas mais recomendadas?

Misturar as frutas faz com que elas fiquem ainda mais deliciosas Foto: bing.com/images

O graduado em Nutrição, Gilberto Faría, aconselha consumir as seguintes frutas como lanche nas quantidades indicadas:

Morango 300 gramas.

Melão 280 gramas.

Leitoso 250 gramas.

Laranja 200 gramas.

Abacaxi 200 gramas.

Maçã180 gramas.

Pêra 160 gramas.

Pêssego 150 gramas.

Banana 110 gramas.

Por que o morango é o preferido dos nutricionistas?

O Morango: número 1 em benefícios Foto: bing.com/images

Segundo o site runners world, comer morangos traz grandes benefícios:

Ajudam na boa digestão: os morangos são ricos em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais, o que ajuda a manter um intestino saudável. Os antioxidantes auxiliam na absorção de nutrientes essenciais, além de proteínas e ferro. A fibra desempenha um papel fundamental para ajudar na digestão e regulá-la.

Ajudam a perder peso: são um bom lanche para perder peso ou mantê-lo. São doces, pelo que podem ser um bom substituto do galego ou dos doces para satisfazer quem gosta de doces, também depois do almoço ou do jantar. Cada morango geralmente equivale a quatro calorias.

Os morangos são aliadas dos regimes dietéticos. Foto: bing.com/images

Eles são uma fonte de vitamina C: os antioxidantes, vitaminas e minerais dos morangos podem ajudar a mantê-lo saudável. Na verdade, contém muito mais vitamina C do que uma laranja. Por exemplo, uma xícara de morangos fornece 150% da vitamina C recomendada, que ajuda a proteger o sistema imunológico e protege contra outras doenças cardiovasculares, rugas na pele e problemas de saúde ocular.