Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 29 e 23

Prepare-se para vencer, mas também abra a mente para acompanhar a evolução que chega. Não se perda mais no passado e deixe que energias que não prestam atrapalhem seu caminho.

Capricórnio – Cartas 26 e 18

Notícias e viagens chegando em sua vida. Alguns encontros ou reencontros também agitam seu caminho. Ouça a intuição e cuide bastante do seu bem-estar para que possa aproveitar as oportunidades e não se perder.

Aquário – Cartas 10 e 12

Lide com paciência com os conflitos, pois um distanciamento pode acontecer. Se você for esperto e se manter as emoções em equilíbrio, pode se preservar e resolver os desentendimentos.

Peixes – Cartas 23 e 3

Notícias do passado chegam em sua vida e é preciso saber como agir com elas a seu favor. Não é hora de perder tempo com o que não acrescenta em nada, entenda suas prioridades no presente.