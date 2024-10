O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta 10 de Ouros

Uma pessoa que se destaca bastante pode entrar em sua vida ou existe um poderoso poder de atração agindo agora. É hora de receber boas notícias e desenvolver projetos que podem trazer uma mulher economia para a sua vida

Virgem – Carta 12 de Ouros

Cuidado com pessoas interesseiras ou com sua tendencia a focar muito no material e esquecer de aspectos mais profundos. Pessoas frias e calculistas podem se fazer de aliados apenas para alcançar objetivos individuais.

Leia também:

ANÚNCIO

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Direcionamentos extras para os 4 signos do zodíaco que mais precisam esta semana

Libra – Carta 2 de Espadas

Momento de se ver diante de problemas e dificuldades que afetam a vida, o trabalho e a saúde. Tente se prevenir de inimigos ocultos e de coisas ruins que possam acontecer na escuridão.

Escorpião – Carta 2 de Paus

Uma parceria marca o início de uma frase muito produtiva e enriquecedora nas amizades e relacionamentos, seja para a vida pessoal ou para estudos e negócios. É hora de manter a calma e aproveitar a leveza dos momentos de cumplicidade. Apenas previna-se de acidentes.