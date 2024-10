Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (9)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (9), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O Tarot de hoje destaca que nós podemos alterar o nosso destino, SEMPRE — para melhor ou não. No entanto, muitas vezes, quanto mais mexemos, mais estragamos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Esta pode ser uma fase de altos e baixos energéticos, que pode acabar se refletindo no seu comportamento e nos acontecimentos do dia a dia.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nos distraímos com coisas do passado e do futuro, o que nos impede de aproveitar o que é agradável e positivo no presente. O tarot destaca: Deixe o passado para trás e planeje o futuro, mas depois permita que ele siga seu curso. Dê passos nessa direção, mas deixe a vida fluir.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Quantas vezes já passamos por situações complexas que nos fizeram perder as estribeiras? Gritamos, esperneamos e, muitas vezes, acabamos provocando uma situação ainda mais complicada. Será que não está na hora de dar um passo à frente na nossa evolução e mudar essa tendência quase automática?

Texto com informações do site Selfie PT