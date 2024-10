As melhores dicas para recuperar a confiança em si mesmo após terminar uma relação tóxica

Términos de relacionamentos amorosos nunca são fáceis, não é mesmo? No entanto, quando se trata de uma relação tóxica, as feridas podem ser bem mais profundas e dolorosas.

Isto porque esses relacionamentos, muitas vezes, causam traumas na saúde mental e na autoconfiança, fazendo com que o indivíduo sinta uma dificuldade maior para se recuperar.

Contudo, a boa notícia é que, existem algumas dicas perfeitas que podem ajudar na recuperação da confiança em si mesmo depois de um relação tóxica. Por isso, que tal conhecer as melhores agora mesmo? Confira 7 a seguir, retiradas do portal Soy Carmín:

Seja honesto com você

Não adianta encobrir aquela pessoa ou se justificar. É hora de você aceitar que nem tudo foi culpa sua. Escrever é saudável, por isso pode ser uma boa ideia pegar um caderno e anotar os pontos negativos. Conhecê-los ajudará você a aceitá-los e a se curar.

Perdoe-se

Não adianta se arrepender das decisões que você tomou no passado, é hora de ter compaixão consigo e agradecer por ter saído daquela relação que te prejudicou, pois é isso que importa, o resto é supérfluo.

Reconecte-se com quem você ama

Se reconectar com as pessoas que você ama é recuperar aqueles relacionamentos dos quais se afastou porque estava naquela relação tóxica. Você é uma pessoa autêntica, verá como aos poucos a tranquilidade daqueles entes queridos ficará com você. E quando menos esperar, aquele episódio difícil não fará mais com que se sinta mal.

Experimente coisas novas

Quando terminamos com uma pessoa, algo de nós fica com ela, então imagine o que acontece em um relacionamento tóxico. Ousar fazer coisas novas ajudará você a clarear a mente e a se conhecer melhor, a recuperar aquela identidade que está fraturada com uma pessoa prejudicial.

Mude a narrativa

Sempre haverá lugares que vão te lembrar daquela pessoa e não necessariamente de momentos bons. É hora de mudar a narrativa e fazer coisas positivas nesses lugares. Aos poucos, você vai se curando e depois vai não machucar mais.

Aceite que as coisas mudam

Todos cometemos o erro de criar histórias, uma forma prejudicial de nos excitar e prejudicar. Pense em como o término desse relacionamento marca um antes e um depois em sua vida. Você não é mais aquela pessoa. Continue trabalhando por essa versão melhor de si mesmo.

Vá para a terapia

A terapia é uma das coisas que deve ser priorizada, mas principalmente quando você saiu de um relacionamento tóxico. Por isso, se tiver a oportunidade de ir a um profissional, não hesite em fazê-lo. Ele irá acompanhar você neste processo de reconstrução pessoal.