5 cortes de cabelo para cabelos finos que dão volume e movimento

Se você tem cabelos finos, provavelmente já passou pela dificuldade de conseguir volume e movimento em seu penteado. Nem todos os cortes de cabelo funcionam igualmente bem, mas com estes você poderá encontrar aquele que deixa você linda e com mais corpo no cabelo.

O segredo é optar por penteados texturizados e desgrenhados, como ondas suaves ou estilo bagunçado. Essas opções são ideais para dar aquele volume extra que você tanto deseja. Incorporar camadas próximas às pontas, com efeito desfile, pode criar a ilusão de volume e movimento.

É importante evitar deixar o cabelo muito comprido, pois isso só vai adicionar peso e diminuir o volume, deixando o cabelo mais fino e sem vida.

5 cortes de cabelo para cabelos finos em 2024

Long bob

Um clássico que nunca sai de moda, especialmente lisonjeiro para mulheres com mais de 50 anos. Combine-o com ondas definidas para elevar o seu estilo, estendendo-se até às clavículas.

Bob assimétrico

Ideal para dar dimensão e um toque moderno, brincando com diferentes comprimentos e deixando um lado mais longo que o outro para dar dinamismo. O bob assimétrico também é uma ótima opção para mais textura e movimento.

Shaggy

Esse estilo é volta com força, sendo perfeito para cabelos finos. Camadas irregulares e listras em losango criam um efeito casual e animado.

Pixie

Um corte curto e ousado que embeleza mulheres com cabelos finos, criando a ilusão de mais cabelo, principalmente se usado ondulado ou cacheado. Adicionar camadas a este corte fornecerá dimensão e movimento adicionais.