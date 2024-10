Fã da Shakira? Conheça os melhores perfumes femininos da cantora que fazem você se sentir sexy

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você é uma grande fã da cantora e compositora Shakira deve saber que, além de vários hits, a colombiana também possui uma lista admirável de perfumes que todas as mulheres deveriam experimentar.

São fragrâncias ideais para quem gosta de aromas sofisticados, sensuais e requintados. Por isso, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções que não podem faltar na sua penteadeira? Confira 3 a seguir, retiradas do portal Nueva Mujer:

Dance Midnight

Um perfume de Shakira que possui fragrância floral sedutora e magnética inspirada em sua dança. Em seu site oficial, é explicado que a fragrância ‘tem efeito sensual e duradouro na pele’.

Suas notas de saída são bergamota, pera, groselha preta e pimenta rosa; as de coração são tuberosa, lírio do vale, jasmim sambac e alcaçuz; enquanto as de fundo são cacau, benjoim, baunilha e tonka .

“Com seu sofisticado aroma floral gourmand você se sentirá inspirada, poderosa e feminina, e estará pronta para ser a dona da noite... E do dia”, diz o site da fragrância da artista.

S

Outra fragrância incrível de Shakira é esta eau de toilette inspirada nas famosas origens orientais e criada para quem busca expressar ‘sua personalidade com naturalidade e espontaneidade’.

Suas notas de saída são frutas cítricas, pêssego e maracujá; seu coração é de gardênia, jasmim sambac e acorde picante; enquanto a base é composta por notas de sândalo, baunilha, âmbar e almíscar .

“Este perfume é uma interpretação moderna da sensualidade, do mistério e da riqueza oriental. A mistura de notas frutadas, florais e amadeiradas transmite calor e um aroma um tanto adocicado e super feminino que é reflexo de uma mulher espontânea e autêntica”, explica o site oficial.

Dance

Um terceiro perfume excepcional de Shakira é este eau de toilette sensual e energética inspirado em seus atributos únicos. Suas notas de saída são bergamota, toranja, tangerina e pera.

Já as notas de coração são peônia, flor de laranjeira, lírio do vale e néroli, e as de fundo são acorde amadeirado, baunilha, almíscar e acorde caramelo.

“Dance eau de toilette é a fragrância que permite às mulheres serem mais sensuais, mais enérgicas e se destacarem”, afirma o site Shakira Perfumes.