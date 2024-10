Diga adeus aos sintomas da ressaca com este suco natural de kiwi e morango

O kiwi é uma fruta deliciosa e versátil que pode ser usada no preparo de diferentes receitas, como, por exemplo, bolos, tortas, drinks, smoothies, sucos e muito mais.

ANÚNCIO

Entretanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de kiwi, quando feito com os componentes certos, pode se transformar em uma excelente solução natural para combater os sintomas da ressaca.

Por isso, se você exagerou na bebedeira no sábado à noite, abaixo mostramos como fazer um simples e saboroso suco de kiwi com morango que pode te ajudar a se livrar desses sintomas desagradáveis.

Segundo o portal Mejor Con Salud – onde a receita foi extraída – esta bebida tem propriedades diuréticas que auxiliam no combate de muitos dos sintomas da ressaca.

Suas vitaminas e minerais ajudam a compensar as perdas nutricionais sofridas com essa condição e, por sua vez, os antioxidantes e as fibras reduzem o desconforto intestinal. Confira a receita:

Ingredientes

- 2 kiwis maduros

- 6 morangos grandes

ANÚNCIO

- ½ copo de água (100 ml)

- Gelo (opcional)

Modo de preparo

Primeiro, descasque os kiwis e lave bem os morangos. Em seguida, corte-os em pedaços pequenos. Depois, coloque no liquidificador com o meio copo de água, gelo a gosto e bata por alguns instantes até que tudo esteja bem integrado. Beba com o estômago vazio e no meio da manhã.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.