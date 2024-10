Franja drapeada, a tendência imposta por Sabrina Carpenter: como usá-la?

A moda que estava em alta nos anos 90 e 2000 ressurgiu atualmente e deu lugar a uma nova tendência em cortes de cabelo: a franja drapeada. Este estilo está ganhando cada vez mais popularidade nas redes sociais graças a celebridades como Jennifer Lopez, Sydney Sweeney e Sabrina Carpenter.

Cada uma delas deu seu toque pessoal para adaptá-lo às suas características faciais, mas difere de um franja tipo cortina tradicional por ser mais descontraído, chegando logo abaixo da sobrancelha e se estendendo até o osso da bochecha, destacando perfeitamente os olhos como uma cortina em uma janela, alongada e glamorosa.

Assim você pode usar a franja drapeada em 2024

Oferece uma aparência única e distintiva, onde as camadas alcançam o queixo e não se unem no centro. O comprimento adicional da franja drapeada adiciona versatilidade, permitindo a opção de prender todo o cabelo para trás, e se adapta perfeitamente a penteados que trazem frescor para o dia a dia.

Do Glamour recomendam que, para conseguir o corte ideal, é recomendável pedir ao seu estilista camadas graduadas até a altura do queixo, integrando-se suavemente com o resto do cabelo para um visual uniforme e menos escalonado do que com um franja padrão.

Combina perfeitamente com movimentos texturizados e volumosos, assim como com estilos mais polidos como secagem ao ar livre ou penteados relaxados, afirma o mesmo meio.

Pode-se optar por amarrá-lo para trás ou deixá-lo na testa, já que as camadas degradadas, se sobrepõem e proporcionam um volume natural sem cortes visíveis.

O comprimento do corte evita que a franja fique irritante nos olhos, começando com mechas mais curtas na parte da frente e gradualmente se alongando. A franja repicada permite destacar dois cortes para esculpir o rosto e oferece um visual dos anos 90 atualizado.