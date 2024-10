Aumente sua autocompaixão por meio destes 5 passos transformadores

Entender como a forma que você se enxerga é o primeiro passo para lidar com o amor-próprio. E no meio do combo, é sempre importante lidar com a autocompaixão. Segundo a psicóloga Michelle P. Maidenberg, ao portal Psychology Today, lidar com a compaixão pode ser desafiador, haja vista os pensamentos e emoções difíceis de lidar. No entanto, há alguns caminhos para gerenciar as emoções.

“Tente dizer ‘Eu me amo’ ou ‘Eu sou digno de amor’ em voz alta. Como é expressar isso? A maioria das pessoas relata sentir-se estranha e ter dificuldade em se conectar a esses sentimentos no nível visceral”, reflete a psicóloga ao longo do artigo.

“Isso diz algo sobre a maneira como nossa mente funciona por causa de nossa neurobiologia, que naturalmente nos coloca em uma postura defensiva e autoprotetora, bem como sobre como fomos socializados, a maneira como nos vemos pessoalmente e como talvez nunca tenhamos sido ensinados a expressar ou nos conectar à autoapreciação, autocompaixão e amor-próprio”, complementa.

Gerenciar sua autocompaixão pode ser desafiador. No entanto, a psicóloga apresentou algumas dicas essenciais, capazes de te auxiliar nesse processo. Com base na mesma fonte, abaixo você confere os tópicos:

1. Trabalhe com (não contra) seu crítico interno. Agradeça sua mente por tentar protegê-lo. Então tome uma atitude com base em seus valores.

2. Use sua “voz amiga”. Você diria o que seu crítico interno está dizendo a um amigo? Não, então trate-se com gentileza e cuidado.

3. Redirecione. Em vez de rotular quem você é como pessoa, chame a si mesmo pelo comportamento.

4. Observe e reconheça. Nomeie seus pensamentos em vez de tentar suprimi-los.

5. Conforto. Dê a si mesmo atenção, palavras de encorajamento e apoio.