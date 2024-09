3 perfumes femininos com aroma de menta: todos deixam um rastro muito fresco

Os perfumes com cheiro de menta têm desfrutado de popularidade ao longo da história devido ao seu aroma refrescante, leve, limpo e atemporal que consegue cativar o olfato e deixar uma grande impressão.

As fragrâncias que têm menta como uma de suas principais notas são elegantes, suaves e equilibradas, tornando-as ideais para qualquer ocasião, desde o dia a dia até um evento muito especial.

3 perfumes com cheiro de menta para usar em qualquer estação

Se quiser experimentar os perfumes com cheiro de menta, apresentamos 3 dos melhores com este tipo de planta entre seus ingredientes. Todos vão te encantar desde a primeira aplicação!

Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain

Um perfume com um delicioso cheiro de menta é este eau de toilette da Guerlain. Em seu site, a marca descreve essa fragrância criada por Thierry Wasser como “um buquê de grama fresca”.

"Uma nota de erva fresca perolada de orvalho e de flores de primavera, energizada por um ramalhete de folhas de hortelã verde e unida por um acorde de chá verde", destaca sobre o perfume.

Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain | (Cortesía de Guerlain)

White Jasmine and Mint da Jo Malone London

Outro perfume com cheiro de menta espetacular é este da Jo Malone. Em seu site, a maison garante que seu aroma evoca “uma manhã ensolarada em um jardim na zona rural inglesa”.

"Menta selvagem recém triturada adiciona um toque de excentricidade a um exuberante buquê de jasmim, lírio, flor de laranjeira e rosa. Encantador e fresco", descreve.

White Jasmine & Mint de Jo Malone London | (Cortesía de Jo Malone London)

Acqua di Gioia de Giorgio Armani

Um perfume com cheiro de menta muito bem-sucedido é este da Giorgio Armani. Sobre a fragrância, a marca descreve em seu site que é "uma essência de alegria" com "um aroma fresco e encantador".

Lê-se no site: “Desde as primeiras notas desta fragrância floral, sente-se uma sensação avassaladora que evolui para o aroma embriagador da menta recém-triturada combinada com um toque do ‘Limone Primo Fiore Femminello’ italiano, colhido na Calábria...”

“As notas de fundo do Acqua di Gioia contêm a essência da água guardada nas profundezas da terra, revelada pelo coração sedutor da madeira de cedro LMR com toques sensuais de açúcar de cana e ládano...”, continuam.