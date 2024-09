Zero açúcar: 5 perfumes masculinos importados que mais impressionam as pessoas

Afim de encontrar um perfume completamente chamativo, mas que fuja dos aspectos adocicados? Que tal dar uma olhada nas fragrâncias a seguir?

ANÚNCIO

Indicadas pelo youtuber Junior Barreiros em seu canal no Youtube, estes perfumes importados são os que ele mais utiliza quando está afim de causar no ambiente, pois seus aromas costumam chamar a atenção e impressionar quem os sente.

E se você não é muito fã de fragrâncias adocicadas, melhor ainda, pois o especialista em perfumes explica que os frascos a seguir não possuem notas adocicadas, apresentando uma postura mais formal e masculina.

Dior Homme 2020

Com o nome autoexplicativo, o youtuber explica que essa versão, lançada em 2020, traz a assinatura Dior Homme, porém com versatilidade.

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa e Elemi. As notas de coração são Cedro Atlas, Madeira de Cashmere e Patchouli e as notas de fundo são Iso E Super, Vetiver do Haiti e Almíscar Branco.

Reflection Man - Amouage

O único perfume que apresenta um leve adocicado na composição, deixando seu estilo mais sensual.

As notas de topo são Alecrim, Pimenta Rosa e Petitgrain. As notas de coração são Jasmim, Néroli, Raíz de Orris e Ylang Ylang e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver, Cedro e Patchouli.

ANÚNCIO

Acqua di Gió Parfum - Giorgio Armani

Para quem é fã do clássico Acqua di Gio, na versão Parfum é possível notar um perfume mais obscuro, amadeirado e incensado.

As notas de topo são Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Olíbano e Patchouli.

Egoist Platinum - Chanel

O mais clássico da lista, Egoist Platinum foi lançado em 1993, Junior explica que essa é uma fragrância ‘metálica’, ideal para ser utilizado em metrópoles.

As notas de topo são Lavanda, Alecrim, Néroli e Petitgrain. As notas de coração são Gerânio, Sálvia Esclaréia, Gálbano e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vetiver, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Sauvage Elixir - Dior

Perfeito para temperaturas mais baixas, Sauvage Elixir é para quem ama perfumes amadeirados.

As notas de topo são Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.