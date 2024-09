Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Disposição e atitude positiva são o que o ajudarão a resolver conflitos, principalmente os de amizade e familiares. A harmonia está em suas mãos e é com o otimismo que sua vida irá progredir de maneira tranquila.

Capricórnio

Não deixe o trabalho e a rotina matarem o amor. Encontre os momentos para conversar e salvar a convivência porque disso depende a prosperidade e a paz nas relações. Lembre-se de superar dificuldades com muita tolerância.

Aquário

Certas decisões não podem ser deixadas para depois. Adiar a tomada de atitude fará que o conflito se agrave. Lembre-se de levar as situações com firmeza para alcançar a paz na vida e no coração.

Peixes

Se alguém o machucou ou houve um problema que gerou mágoa, chegou a hora de esquecer a vingança. Você tem um coração maravilhoso e precisa perdoar e seguir em frente, pois isso o está bloqueando, principalmente no amor.