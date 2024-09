Mechas low lights: 4 ideias da nova tendência para dar volume e modernidade em cabelos finos

Todas as mulheres com cabelo fino sofrem com a dificuldade de dar volume e dimensão. Felizmente, uma das tendências mais atuais para conseguir um cabelo com corpo são as luzes baixas.

As luzes baixas são o oposto dos tradicionais 'highlights', ou mechas loiras, que buscam clarear o cabelo com tons mais claros. Em vez disso, elas usam tons mais escuros para criar um contraste. O objetivo das mechas é fornecer dimensão, o que dá a impressão de um cabelo mais denso e volumoso.

Como é feita a técnica de mechas low lights em 2024?

De acordo com a Vanidades, implica a incorporação de tons mais escuros ao seu cabelo, criando um contraste que adiciona profundidade e volume visual, sem deixar de parecer natural e fresco no processo.

Este tipo de coloração é especialmente indicado para pessoas com cabelo fino, pois as luzes baixas adicionam profundidade aos fios, criando um efeito visual de maior espessura e volume. O cabelo fino tende a parecer liso e é mais propenso a ter um aspecto opaco.

O contraste alcançado entre os tons escuros e a cor base do cabelo dá a sensação de que sua juba tem mais volume e movimento. Além disso, por não clarear muito o cabelo, as mechas low lights são menos prejudiciais do que as mechas habituais, o que reduz a manutenção.

Para conseguir um visual que realce o melhor das low lights, é essencial escolher os tons adequados que complementem a sua cor base. Estas mechas são mais eficazes quando combinadas com vários tons escuros.

Por exemplo, se tens cabelo castanho claro, podes optar por adicionar tons de chocolate ou caramelo para criar um contraste suave. Por outro lado, se o teu cabelo é mais escuro, escolhe tons ligeiramente mais escuros ou acinzentados para adicionar profundidade sem exagerar.