Unhas neutras: 5 ideias para adotar este visual

A unhas neutras é uma opção clássica que nunca sai de moda. As unhas brancas costumam ser a escolha mais popular quando se trata de um visual versátil, pois transmitem frescor e sofisticação, mas também existem outras ideias para complementar qualquer look, evitando cair sempre no mesmo.

ANÚNCIO

Embora as unhas neutras sejam elegantes, não precisam ser chatas. Com um pouco de criatividade, elas se tornarão sua melhor tela artística.

Ideias de unha neutra para reinventar seu estilo

Brilho sutil

Adicionar um toque de brilho à sua unha neutra pode fazer toda a diferença. Opte por um esmalte com brilhos dourados ou prateados para dar um toque de glamour sem perder a elegância. Além disso, os acabamentos holográficos ou metalizados estão muito na moda.

Designs minimalistas

Os designs minimalistas são uma excelente opção para dar um toque interessante às suas unhas neutras. Experimente com linhas finas, pontos ou formas geométricas para um visual moderno e sofisticado. Não tenha medo de aderir a estilos abstratos que saem do comum.

Tom de cor

Se quiser adicionar um toque de cor à sua manicure neutra, opte por adicionar um detalhe em uma única unha. Você pode escolher um tom vibrante que contraste com o branco, como vermelho, azul ou verde, para criar um visual chamativo e elegante, ou até mesmo um tipo específico de estampa.

Efeito mármore

O efeito mármore é uma tendência em alta e fica incrível em unhas neutras. Com a técnica certa, você pode alcançar um design elegante e sofisticado que certamente chamará a atenção.

Texturas mistas

Experimente com diferentes texturas para dar profundidade à sua manicure neutra. Tente combinar esmaltes foscos com brilhos, ou adicionar detalhes em relevo como pedras para um visual único e cheio de estilo. Em resumo, a manicure neutra é uma opção elegante e versátil que se adapta a qualquer ocasião.