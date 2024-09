Os signos que gostam dos engraçadinhos, mas também podem afastá-los

COMMUNITY -- "Conventions of Space and Time" Episode 404 -- Pictured: (l-r) Chris Tallman as Bellman, Alison Brie as Annie -- (Photo by: Vivian Zink/NBC)

O humor e graça de algumas pessoas podem chamar a atenção e atraem alguns signos do zodíaco. No entanto, eles não exigentes e querem a diversão na medida certa, pois do contrário podem tirar seu time de campo, principalmente quando se trata de romance.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries

Por mais que tenha seus momentos de ira, o ariano pode se conectar mais fácil com pessoas que são espontâneas e extrovertidas, pois carrega a essência dessas energias. Apenas é importante que esse signo encontre quem nunca o diminua para fazer o entretenimento dos outros, pois isso não será perdoado.

Câncer

O canceriano sempre foca no amor e nos sentimentos, mas não resiste a graça de pessoas carismáticas e que sabem fazê-lo sorrir. No entanto, esse signo pode decidir acabar com essa experiencia se sentir que o outro leva a vida muito na brincadeira ou por algum segundo chega a tirar sarro em algo que mexe com a sensibilidade das pessoas.

Leão

O leonino pode se sentir muito atraído por quem é bem-humorado e sabe como se destacar usando isso a seu favor. Ele só colocará um limite e preferirá se afastar das pessoas que sempre tentam levar tudo para a brincadeira e podem dizer coisas que desconcertam quando a situação fica mais séria. Esse signo pode se sentir muito invadido quando as pessoas não respeitam o momento em que fala ou está vivendo.