O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 4 de Ouros

Existem ganhos importantes em seu caminho, mas eles serão alcançados com inteligência e reflexão. Evite ser materialista e avarento para não afastar as boas energias. Seu bem-estar importa e o progresso deve vir no tempo certo.

Virgem – Carta 5 de Moedas

É a sua inteligência que irá trazer boas oportunidades e os lucros que deseja colher na vida; por isso, coloque suas ideias e seu raciocínio em prática. Essa consciência também ajudará a resolver questões importantes na vida amorosa. Se tiver que lidar com perdas, veja os ganhos por trás delas.

Libra – Carta 12 de Ouros

Na vida, sempre existirá as relações que só nascem por interesse, seja econômico ou com relação a status. Saiba lidar com isso sem se machucar, pois essa energia individualista em busca dos próprios interesses e influências pode tomar conta; mais tarde isso ficará claro para os envolvidos e pode não ser legal. Os signos de Touro, Virgem e Capricórnio estão em destaque.

Escorpião – Carta 2 de Copas

Uma relação importante pode ser retomada em sua vida. No aspecto amoroso, boas notícias e avanços movimentam sua energia de forma muito mais sincera e clara. Cuidado apenas para não entrar em triângulos amorosos.