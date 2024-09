Limites corporais em crianças: 8 regras que você deve ensinar aos seus filhos para que ninguém toque em seu corpo

É importante manter uma boa comunicação com seu filho

A principal responsabilidade de uma mãe e um pai é proteger seus filhos de qualquer perigo, e isso é muito amplo, especialmente nos tempos atuais, onde as crianças estão expostas às tecnologias, onde têm acesso a um mundo que muitas vezes é difícil de controlar e a pessoas que, se a criança não diferenciar o que é bom ou ruim, podem trazer consequências fatais.

Ensinar desde cedo aos seus filhos quais são os limites corporais e a importância do consentimento deve ser primordial na educação, não apenas pela sua segurança pessoal, mas também pelo seu bem-estar mental.

De acordo com o portal Vidae, os especialistas consideram que educar sobre o valor dos corpos facilita o desenvolvimento de uma autoestima saudável, autonomia, autoconfiança nas crianças e a capacidade de se relacionarem com os outros com respeito ao próprio corpo e ao dos outros.

