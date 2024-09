A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries – Carta Os Amantes

Cuidado com aqueles que nunca sabem o que desejam e que são inconstantes, pois assim voce não alcançará a estabilidade que deseja, principalmente quando se trata de relacionamento amoroso. É preciso compreender sua sede de colher novas coisas em sua vida e não se diminuir mais.

Touro – Carta O Eremita

Uma pessoa pode se tornar um grande aliado em sua vida e o ajudar a alcançar coisas muito importantes. Apenas tenha coragem para enfrentar novos desafios ou se aventurar ao lado de alguém que tem grandes sonhos.

Gêmeos - Carta O Pendurado

ANÚNCIO

Hora de cuidar da vida financeira com muito mais responsabilidade e cautela, pois problemas e dificuldades envolvendo o dinheiro podem acontecer. Lembre-se de se garantir apenas com o que já tem e se prevenir em caso de atraso de ingressos. Não tente aparentar com o que possui.

Câncer – Carta O Imperador

Problemas e dificuldades financeiras podem chegar e desestabilizar alguns planos. Saiba se manter firme e decidido a fazer o que é mais responsável e positivo em sua vida agora. Não se importe com o que os outros podem dizer e tenha originalidade para não se deslumbrar com coisas superficiais.