O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Transformação

Momento de estar disposto a aproveitar todas as suas habilidades e se abrir para as mudanças com coragem. A metamorfose pode fazer você muito mais forte e é hora de aceitar que o seu coração está o guiando para um novo caminho; saiba pensar e sentir.

Capricórnio – Carta da Inocência

É hora de esquecer tudo aquilo que o definiu e limitou até aqui. Abrace novamente a aprendizagem e inocência das crianças e de muitos daqueles que são mais velhos e descobriram que o renascimento está presente em muitas fases da vida. Uma vida nova

Aquário – Carta da Nova Visão

É momento de entender que a vida sempre dará mais de uma direção e cabe a cada um saber qual é a melhor para você. Não tenha medo de visualizar novos objetivos e trajetórias, pois sua perspectiva agora para por um amadurecimento muito importante.

Peixes – Carta dos Condicionamentos

Lembre-se de abandonar certas influências ou perspectivas que o condicionam a se limitar ou seguir pessoas que já não fazem mais sentido em sua vida. É hora de agir como um ser individual e que pode ter completa e plena escolha dos caminhos que realmente deseja tomar. Ao entender quem você realmente é, uma liberdade transformadora agirá em sua vida.