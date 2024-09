O chocolate causa acne? Veja o que a ciência diz

Quem nunca ouviu dizer que comer chocolate causa espinhas? Este mito, repetido geração após geração, continua sendo um tema de conversa frequente. Mas, há alguma verdade nisso ou é apenas uma desculpa para os pais evitarem comprar doces em excesso?

Nos anos 60, vários estudos tentaram desvendar essa relação, embora o maior deles tenha contado apenas com 65 participantes, o que limitou suas conclusões. De fato, esse estudo tem sido fortemente criticado por falhas em seu design e, até agora, não ofereceu uma resposta definitiva.

O certo é que o chocolate, por si só, parece ter sido absolvido de ser o culpado pelos surtos de acne. No entanto, estudos recentes têm colocado em foco outro fator: a dieta ocidental, rica em gorduras saturadas, açúcares e laticínios, como um possível desencadeador de problemas de pele.

O que realmente causa a acne?

A acne é uma condição comum da pele que ocorre quando os folículos pilosos ficam obstruídos com gordura e células mortas. Embora em muitos casos o fator genético desempenhe um papel fundamental, também existem outros elementos do estilo de vida que podem influenciar o seu aparecimento. A dermatologista Beibei Du-Harpur, do Kings College London, aponta que o tamanho das nossas glândulas sebáceas, que produzem óleo na pele, é determinado pelos nossos genes. Isso explica por que algumas pessoas são mais propensas à acne severa ou persistente do que outras.

Nos últimos anos, tem havido um aumento nos casos de acne em adultos, especialmente em mulheres. Embora não haja uma única causa para isso, fatores ambientais como o estresse e infecções, e até mesmo o ciclo menstrual, podem estar contribuindo, de acordo com a Dra. Zainab Laftah, dermatologista consultora no hospital Guy's and St Thomas' em Londres.

A dieta e a acne: uma relação complicada

É comum que os pacientes com acne questionem se devem eliminar certos alimentos de sua dieta para melhorar a pele. O chocolate sempre está na lista de suspeitos, mas Laftah esclarece que há muita desinformação a respeito. Na verdade, embora alguns componentes da dieta possam causar inflamação e agravar a acne, isso varia muito de pessoa para pessoa.

Um dos fatores que poderia explicar a relação entre acne e alimentação é o índice glicêmico (IG) dos alimentos, que mede a rapidez com que um alimento eleva os níveis de açúcar no sangue. Alimentos com alto IG, como pão, massa e algumas frutas, podem aumentar a produção de sebo na pele, contribuindo para a obstrução dos poros. Curiosamente, o chocolate, especialmente o escuro, tem um IG baixo a moderado, o que o exclui de ser um grande culpado nesse aspecto.

O que dizem os estudos mais recentes?

Alguns estudos têm procurado analisar os efeitos de componentes específicos do chocolate na acne. Em 2011, foi realizado um estudo com chocolate preto a 100% (sem açúcar) e foi encontrada uma relação entre o seu consumo e uma piora na acne. No entanto, o estudo incluiu apenas 10 participantes e não teve um grupo de controle, o que torna os seus resultados inconclusivos.

Por outro lado, estudos mais amplos sobre a dieta ocidental, rica em gorduras e açúcares, sugerem que esta poderia ter um papel no surgimento da acne. Um estudo de 2020, que avaliou mais de 24.000 pessoas, encontrou uma possível conexão entre essa dieta e os sintomas da acne. Além disso, pesquisadores observaram que populações com dietas de baixo índice glicêmico, como os habitantes da ilha Kitava, na Papua Nova Guiné, não apresentam casos de acne, o que reforça a teoria de que certos alimentos podem influenciar nessa condição.

Devo parar de comer chocolate?

A realidade é que, embora o chocolate contenha gorduras saturadas e, em alguns casos, muito açúcar, o seu efeito na acne depende mais do contexto geral da dieta de cada pessoa. Se consumires grandes quantidades de chocolate numa dieta rica em gorduras e açúcares, é possível que a tua pele reaja, mas não devido ao chocolate em si, mas sim pela inflamação que esses outros alimentos podem causar.

Inclusive, alguns estudos apontaram possíveis benefícios do chocolate amargo para a pele, já que poderia reduzir o estresse oxidativo, um fator relacionado ao envelhecimento da pele. No entanto, esses efeitos não necessariamente ajudariam a prevenir ou reduzir a acne.