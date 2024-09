Camadas e muito mais: 4 cortes femininos que foram um sucesso nos anos 90 e estão de volta

A moda é um fenômeno cíclico e isso se reflete claramente nos cortes de cabelo que ressurgiram com força nos últimos anos. Em particular, os anos 90 voltaram a ocupar um lugar de destaque no mundo do estilo.

Esta volta não apenas evoca nostalgia, mas também oferece uma nova oportunidade para que as gerações atuais experimentem looks que já foram emblemáticos, além de serem versáteis e elegantes.

Cortes de cabelo femininos que foram um sucesso nos anos 90 e são tendência em 2024

Segundo a Harper’s Bazaar, um dos cortes mais populares é o soft wavy midi. Este estilo, com sua queda suave e textura, é ideal para qualquer ocasião e favorece mulheres de todas as idades. Sua facilidade de manutenção o torna uma opção atraente para aqueles que levam uma vida agitada.

Outro corte que marcou época é o midi com camadas extras. Nos anos 90, as camadas eram um elemento fundamental, e este estilo não é exceção. Este corte se adapta especialmente bem a quem tem cabelo abundante, proporcionando movimento e volume.

O corte de camadas onduladas é outro que deve ser considerado. Com camadas mais suaves penteadas para fora, este corte é ideal para quem tem cabelos ondulados. O resultado é um visual relaxado e natural, que lembra as icônicas estrelas dos anos 90.

Finalmente, não podemos esquecer o corte lob. Este estilo resistiu ao teste do tempo e se adaptou a várias tendências. Com suas camadas sutis e pontas desfiadas, o lob é uma escolha sofisticada e jovem ao mesmo tempo para aqueles que procuram um visual moderno sem perder a elegância.

Em conclusão, os cortes de cabelo dos anos 90 voltaram com força, oferecendo às mulheres opções versáteis e frescas.