Horóscopo de hoje para se livrar do negativo e ser bem-sucedido neste domingo, 22 de setembro

Áries

Arcanjo Rehael

Alimenta a tua mente com grandes pensamentos, para poder avançar em direção à abundância, pois as cargas negativas podem te atrapalhar. Invoca o anjo Rehael, que te guiará para que cada obstáculo se afaste do teu caminho.

Touro

Arcanjo Ariel

Cada dia deve ser um desafio, alguns serão ruins, outros bons, mas deles se aprende. Quando se quer alcançar um sonho, todos os esforços valem a pena, então siga em frente. Ariel é o anjo que te diz que nunca é tarde para construir o caminho.

Gêmeos

Arcanjo Chamuel

Sempre serás a versão de si mesma se se esforçar e assumir uma atitude positiva perante a vida. Cada passo que dá leva você a alcançar suas metas com sucesso. Peça ao anjo Chamuel que lhe dê confiança para que siga o caminho com dedicação.

Câncer

Arcanjo Renueco

Fazer o que você ama é a pedra angular para ter abundância em sua vida, então você deve ter determinação e força de vontade para assumir desafios e alcançá-los com sucesso. Renueco é o anjo mensageiro que lhe diz que tudo vai ficar bem.

Leão

Arcanjo Sariel

Se quiser alcançar grandes coisas, não só precisa agir e se movimentar, mas também mudar suas energias e ser mais positivo para que a abundância de amor e fortuna esteja em você. O anjo Sariel estará contigo, iluminando seu caminho.

Virgem

Arcanjo Dobiel

Se desejas algo com muita intensidade, consegues. Portanto, prepara-te porque os caminhos se abrem para enfrentar desafios que te levarão à prosperidade que desejas. Peça a Dobiel para iluminar o teu caminho e contribuir com generosidade.

Libra

Arcanjo Mahasiah

A abundância virá até você se você desejar intensamente e trabalhar por isso. A firmeza e a determinação com que tomar decisões serão a chave para abrir caminhos. Invoca o anjo Mahasiah para que te dê sabedoria e possa avançar.

Escorpião

Arcanjo Hariel

Para afastar tudo de ruim da sua vida, você deve encher seu coração de amor e generosidade para seguir o caminho do sucesso e da prosperidade. Chame o anjo Hariel para estar ao seu lado e te conceder a paz mental que você precisa.

Sagitário

Arcanjo Hekamiah

Tu crias a tua própria realidade e para isso deves ter a melhor disposição e energias positivas que te encaminharão ao amor e ao sucesso. O anjo Hekemiah estará contigo para que sintas as boas vibrações e as bênçãos do Universo.

Capricórnio

Arcanjo Camael

Se houver alegria em seu coração, as bênçãos chegarão até você e tudo o que você se propuser a fazer será alcançado com muito sucesso. Chame o anjo Camael para que ele te ilumine com sua luz dourada.

Peixes

Arcanjo Bariel

Se sempre conectares emoções positivas às coisas que desejas, as bênçãos chegarão até ti e a fortuna e a abundância estarão presentes. O anjo Bariel estará ao teu lado para que, com amor e humildade, alcances os teus objetivos.

Peixes

Arcanjo Kemuel

Se és grato pelo que tens, o mundo recompensa-te com bênçãos que te guiarão para o sucesso e a fortuna do amor e da estabilidade económica. O anjo Kemuel está perto de ti e ajuda-te a crescer com amor.