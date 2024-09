Apostou no corte mullet? Aprenda como estilizá-lo com Pó Volumador

Ícone da cultura pop nos anos 1970 e 1980, o corte mullet, caracterizado pelos fios mais alongados na parte de trás e curtos na frente, promete voltar com tudo!

Escolhido principalmente entre os homens, por ser versátil e democrático, já que pode ser feito tanto em cabelos lisos como nos cacheados, o mullet está entre os cortes mais comentados do momento, por influência do ator irlandês Paul Mescal. Protagonista da megaprodução Gladiator 2, prevista para lançar em novembro deste ano, o ator vem chamando atenção por onde passa, pelo seu estilo.

Mas o mullet não é exclusivo do público masculino. Muitas mulheres já aderiram ao corte, especialmente por sua modernidade e ousadia. Miley Cyrus, Iza, Billie Eilish, Ursula Corbero e Rihanna são algumas celebridades que já adotaram o visual, fazendo ressurgir essa tendência, sempre de modo atual, com novas variações.

É o caso do shaggy, com corte em camadas e um repicado evidente na parte da frente, dando um ar mais bagunçado; o wolf cut, um mix do shaggy e do mullet, também em camadas, com fios desfiados e volume no topo da cabeça; e o shullet, que se diferencia por trazer um repicado desde a parte de cima.

Para quem já é adepto desse look ou está em dúvidas sobre adotá-lo, pensando no trabalho e no tempo que levará para ajeitar os cabelos no dia a dia, saiba que é bem simples.

Para um visual mais natural, por exemplo, é só aplicar um produto que dê textura aos fios, como o Pó Volumador, lançamento da marca de finalizadores Charming. Além de ser fácil de aplicar, bastando polvilhar diretamente nos fios e friccionar delicadamente no couro cabeludo, o produto confere volume e efeito mate, sem pesar nem deixar oleoso.

Mas se a proposta é criar um look mais moderno e estruturado, adicione mais volume, enluvando mecha a mecha após aplicar o produto, e pronto! Você terá uma versão mais trabalhada, ideal para ocasiões especiais.

